Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemezken, Trabzonspor ise taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamak istiyor.
TFF tarafından açıklanan 35. hafta maç programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma
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20.00 | Rams Başakşehir - Fenerbahçe
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20.00 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
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16.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
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16.00 | Eyüpspor - Kasımpaşa
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19.00 | Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
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16.00 | Sivasspor - Bodrum FK
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19.00 | Göztepe - Atakaş Hatayspor
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19.00 | Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
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20.00 | Kayserispor - Antalyaspor
Süper Lig’de son haftalara girilirken, puan tablosunda yaşanacak her gelişme hem zirveyi hem de alt sıraları doğrudan etkiliyor. Futbolseverleri heyecan dolu bir hafta sonu bekliyor.