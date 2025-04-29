Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemezken, Trabzonspor ise taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamak istiyor.

TFF tarafından açıklanan 35. hafta maç programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma

20.00 | Rams Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 | Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 | Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16.00 | Sivasspor - Bodrum FK

19.00 | Göztepe - Atakaş Hatayspor

19.00 | Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi

20.00 | Kayserispor - Antalyaspor

Süper Lig’de son haftalara girilirken, puan tablosunda yaşanacak her gelişme hem zirveyi hem de alt sıraları doğrudan etkiliyor. Futbolseverleri heyecan dolu bir hafta sonu bekliyor.