Dernekpazarı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Melih Cansız, sosyal medyada paylaşılan videolarıyla kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. İlçede babasına ait kasapta çalışan ve "Junior Kasap" olarak tanınan küçük Melih, hem çalışkanlığı hem de sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Okulun tatil olduğu günlerde babasına yardım eden Melih Cansız, kasap önlüğünü giyerek işe koyuluyor. Üzerinde "Junior Kasap" yazılı önlüğüyle zaman zaman sokakta da görülen Melih, kasaba gelen müşterilerin siparişlerini hazırlamada aktif rol alıyor.



Küçük yaşına rağmen mesleğe olan ilgisiyle öne çıkan Melih, et doğrama ve hazırlık süreçlerinde babasına destek olurken, müşterilerle kurduğu samimi diyaloglarla da ilçe halkının sevgisini kazanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde özgüveni ve işine olan ilgisiyle dikkat çeken Melih Cansız, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.



"Bilim insanı olmak istiyorum"

Melih Cansız, okula gittiğini ve boş zamanlarında babasına yardım etmeyi sevdiğini belirterek, "Burada et doğrayıp, kıyma çekiyorum. Okula gitmeyi de seviyorum. 7 yaşında babamın yanına gelerek yardım etmeye başladım. 3 yıldır boş bulduğum vakitlerde dükkana geliyorum. Yaz tatilinde hep dükkanda oluyorum. Küçüklüğümden beri yaylalara gidip geliyoruz. Babam orada fotoğraflarımı çekiyordu. Sokakta da videolarımı çekmeye başladı. Sosyal medyada bunları paylaşınca herkes izledi. Teknoloji alanında bilim insanı olmak istiyorum. Belki de hem kasaplığı hem de bilim insanlığını bir arada yapabilirim. Önlüğümde 'Junior Kasap' yazıyor. O yazının olduğu bir tişörtüm de var. O tişörtü giyinerek okula gittim. Herkes bana 'Junior Kasap' dedi" dedi.



"Gelenler Melih'i soruyor"

Baba Mehmet Cansız (36) ise 23 yıldır kasaplık yaptığını ifade ederek, "Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Sosyal medyaya açılmak istedik. Çünkü insanlar bir yemek için 100 kilometre uzaklıkta bir yere gidebiliyor. Bazı videolar çekip atmaya başladım. Baktım ki ilgi görüyor. Oğlum 2-3 senedir özellikle yaz aylarında gelip yardım ediyor. Okulunu da okusun ama elinde bir mesleği olsun istiyorum. Kasaplık yapmak gibi merakı olmadı. Benim yanımda duruyordu. Ben köfte, kuşbaşı yaparken 'ben de yapayım' dedi. Bazı siparişlere de gönderdim. Bu süreçlerden sonra insanlarla tanışmaya başladı. Son yıllarda yaz tatili başladığında direkt yanıma gelip önlüğünü giyiyor. Gelenler Melih'i soruyor. Yaşı küçük ama çok iş yapıyor. Köfte, kuşbaşı yapıyor. Bir tek kemikli et yapamıyor. Makineye güvenemediğim için yapmasını istemiyorum" diye konuştu.