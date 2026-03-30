İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını kapsıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin tamamlanması için İstanbul’a sevk edilecek.

Soruşturma kapsamında daha önce de bazı isimler hakkında adli işlemler uygulanmıştı. Böcek’in şoförleri Aydın G. ile Özer U., İstanbul’daki sorgularının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş, belediyenin Özel Kalem biriminde görevli Yasin Y. ise 29 Mart Pazar günü tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle devam etmesi bekleniyor.