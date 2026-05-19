Hasköy Mahallesi'nde bulunan Canik Meşe Orman Park içerisinde hizmet vermeye başlayan park, açıldığı ilk günden yoğun ilgi gördü. Çocuklar, gençler ve aileler adrenalin dolu oyun alanlarında keyifli anlar yaşarken, parkta ilk günde yoğunluk oluştu.



Canik Macera Parkı içerisinde zip coaster, yüksek ve alçak ip parkurları, gökyüzü merdiveni, dev salıncak, trambolin ve tırmanma duvarları gibi birçok aktivite yer alıyor. Çocuklar ve yetişkinlere hitap eden alanlarıyla dikkat çeken parkın, bölge turizmine de önemli katkı sunması hedefleniyor.



"Ciddi bir izdiham yaşanıyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "19 Mayıs 1919'un 107. seneyi devriyesinde gençlerimize bu macera parkını hediye etmiş olduk. Böyle anlamlı bir günde gururlu ve onurluyuz. Karadeniz'in en büyük macera parkuru olan bu alanda, içerisinde 8 adet adrenalin yüklü oyun parkuru yer alıyor. Çocuklarımızın enerjilerini atabilecekleri güzel bir alan oldu. Canik'i bir çekim merkezi haline getirmek için gayret ediyorduk. Burası da bu hedeflerimizden biri oldu. Şu ana kadar, yalnızca 4 saat içerisinde macera parkımıza yoğun bir ilgi oldu. Ciddi bir izdiham yaşanıyor. İnsanlarımızın büyük bir teveccühü var. Bölgemizde böyle bir alana ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacı karşılamış olduk. Ters Ev burada, Meşe Tesisimiz burada; şimdi macera parkının da eklenmesiyle birlikte sadece Canik'e değil, tüm bölgeye hitap eden önemli bir yaşam alanı oluşmuş oldu" dedi.



Açılış gününe özel olarak tüm oyun ve aktivite alanları ücretsiz hizmet verirken, ziyaretçileri Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN karşıladı. Gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği park, vatandaşlardan tam not aldı.