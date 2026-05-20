Rakibi Manchester City’nin puan kaybetmesiyle bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden "Topçular", adını bir kez daha İngiliz futbolunun zirvesine yazdırdı.

İşte tarihi şampiyonluğun perde arkası ve öne çıkan detaylar:

Şampiyonluk Düğümü Bournemouth'ta Çözüldü

Premier Lig’in 37. haftasında nefesler, Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City’nin Bournemouth deplasmanındaki mücadelesi için tutulmuştu.

Şok Gol: Ev sahibi Bournemouth, 39. dakikada Eli Junior Kroupi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Geç Gelen Beraberlik: Manchester City, 90+5. dakikada Erling Haaland ile eşitliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı.

Matematiksel Şampiyonluk: Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan City, lider Arsenal ile arasındaki farkın 4 puana çıkmasına engel olamadı. Bu sonuçla 82 puana ulaşan Arsenal, son hafta öncesi şampiyonluğunu resmen ilan etti.

"The Invincibles"tan Sonra İlk Kez: 14. Zafer!

Arsenal, lig tarihindeki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda efsane teknik direktör Arsene Wenger yönetiminde, mağlubiyet yüzü görmeyen "The Invincibles" (Yenilmezler) kadrosuyla kazanmıştı. 22 senedir bu anı bekleyen Kuzey Londra ekibi, kulüp tarihindeki 14. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak taraftarlarına tarihi bir gurur yaşattı.

Şampiyonluğun Şifresi: Hava Harekâtı ve Duran Toplar

Arsenal’ı bu sezon zirveye taşıyan en büyük silahlardan biri, duran toplardaki kusursuz organizasyonları oldu. Kırmızı-beyazlılar bu alanda lig tarihini yeniden yazdı:

Tarihi Rekor: Arsenal, bu sezon penaltılar hariç tam 19 maçta duran top organizasyonlarından gol buldu. Bu gollerin 18 tanesini köşe vuruşlarından kaydeden Kuzey Londra temsilcisi, Premier Lig tarihinin duran top rekorunu kırmayı başardı.

Mikel Arteta Tarihe Geçti

20 Aralık 2019’da Arsenal koltuğuna oturan İspanyol teknik adam Mikel Arteta, kulüpteki 7. sezonunda adını efsaneler arasına yazdırdı. Takımın başında çıktığı 246 maçta 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet alan Arteta, elde ettiği istatistiklerle kulüp tarihinin en iyisi oldu.

Sırada Double Yapma Şansı Var: Hedef Şampiyonlar Ligi!

Premier Lig'de zafer sarhoşu olan Arsenal için kutlamalar kısa sürecek. Tarihi bir sezon geçiren Mikel Arteta ve öğrencileri, gözünü şimdi de Avrupa’nın en büyük kupasına dikti.

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa devi PSG ile karşı karşıya gelecek. "Topçular", Paris temsilcisini de devirerek sezonu çifte kupayla (Double) kapatmayı hedefliyor.