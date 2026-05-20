Antrenmanda Casusluk Pahalıya Patladı

Futbol dünyasını sarsan olay, Southampton’ın, rakibi Middlesbrough’un antrenmanlarını gizlice izleyip kayda aldığının tespit edilmesiyle başladı. Şikayet üzerine harekete geçen İngiltere Bağımsız Disiplin Komisyonu, EFL (Football League Championship) tüzüğünün birden fazla maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Southampton’a acımadı.

Komisyon, Southampton’ı devam eden Championship play-off’larından tamamen men etti. Cezalar bununla da sınırlı kalmadı; kulübe önümüzdeki sezon için 4 puan silme cezası da kesildi.

Wembley’de Yeni Rota: Hull City vs Middlesbrough

Southampton’ın diskalifiye edilmesiyle birlikte, play-off finalinin eşleşmesi de otomatik olarak değişti. Premier Lig’e yükselme mücadelesinde finale doğrudan adını yazdıran Middlesbrough, dev maçta Hull City’nin rakibi oldu.

Maç Günü Ne Zaman? Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig biletini kapmak için 23 Mayıs Cumartesi günü efsanevi Wembley Stadyumu’nda Middlesbrough ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin gözü kulağı, bu sıra dışı gelişmelerin ardından Cumartesi günü Londra'da oynanacak tarihi finale çevrildi.