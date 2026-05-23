Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından kent merkezinde sabaha karşı eş zamanlı ya da planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında evinde veya bulunduğu adreste gözaltına alınan Çiçek, işlemleri yapılmak üzere Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gaffar Çiçek’in emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı Gerekçesi Henüz Bilinmiyor

Yaşanan gelişmenin ardından kamuoyunun gözü resmi makamlara çevrildi. Ancak emniyet veya savcılık kanadından gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın arkasındaki neden ve operasyonun detayları gizliliğini korurken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. Konuya ilişkin önümüzdeki saatlerde resmi bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.