Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çivril'de gerçekleştirilen mazot kart dağıtım töreninde üreticiye destek sağlanırken, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çıtak ve Kıralan Atıksu Arıtma Tesisi başta olmak üzere bölgeye kazandırılan ve kazandırılacak olan altyapıdan ulaşıma, sosyal tesislerden çevre düzenlemelerine kadar çok sayıda yatırımın müjdesini verdi.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çivril programı kapsamında sahada vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'nin de eşlik ettiği ziyarette, ilk olarak Karayahşiler Mahallesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Merkez Kapalı Pazaryeri'nde üreticilere mazot kart dağıtımını gerçekleştirdi. Proje kapsamında, kent genelinde 10 bin 66 üreticiye toplam 704 bin 880 litre mazot desteği sağlanırken, Çivril ilçesinde 1.311 üreticiye toplam 94 bin 40 litre mazot desteği törenle takdim edildi. Pazar yerindeki törenin ardından Yukarı Mahalle'deki beton kilit parke döşeme çalışmalarını ve merkez Gökhan Avcı Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Çavuşoğlu, Beydilli ve Düzbel Mahallesi sakinleriyle buluştu. Çavuşoğlu, Gümüşsu Şelalesi ve Gümüşsu Mahallesi incelemeleriyle Çivril programını noktaladı.

'Çivril ve Baklan'ın ortak çevre sorununa neşter vuruyoruz'

Tarımsal üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçelerin uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı ve çevre sorunlarını kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, 'Çivril ilçemizin en önemli yaşam merkezlerinden biri olan Çıtak ve Kıralan mahallelerimizin kronikleşen atık su problemini tarihe gömecek yaklaşık 300 milyon liralık yatırımın hazırlıklarını tamamladık. Bu yılın Eylül ayında ihalesini yapıyoruz. Çıtak ve Kıralan arıtma tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun' dedi. Başkan Çavuşoğlu, bu ilk etap projeyle birlikte ilk etapta toplamda 8 bine yakın vatandaşın kanalizasyon kaynaklı mağduriyetlerinin tamamen sona ereceğini müjdeledi.

Çevre ve doğa dostu projelerde ikinci etap müjdesi

Yatırımlarımızın kapsamını yalnızca merkezle sınırlı tutmayarak, coğrafi olarak birbirine bağlı tüm çevre mahallelerimizi modern altyapı ağlarıyla buluşturduklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, projenin önemine dikkat çekti. Bu yatırımla birlikte kanalizasyon sorunlarının çözülerek atık suların çevreye zarar vermesinin önüne geçileceğini belirten Çavuşoğlu, böylece doğayı koruyan, vahşi deşarjların önüne geçen modern bir ekolojik sistemi bölgeye kazandıracaklarının altını çizdi.

'Halkımızın alın teriyle geleceği inşa ediyoruz'

Hayata geçirilen her bir projeyi, vatandaşların alın teri ve halkın kaynaklarıyla inşa ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Allah'ın izniyle bütün bu hizmetlerimizi sizlerin alın teriyle gece gündüz verdiğiniz emeklerinizle inşa ediyoruz, inşa etmeye de devam edeceğiz. Hiç kimseyi toprağa basarak yürümeyeceği konforlu yarınlara ulaştırıyoruz. Ezanımızla, bayrağımızla ve cumhuriyetimizle birlikte bu kenti daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız' diyerek bu toprakların değerine ve cumhuriyetin kurucu değerlerine olan inancını vurguladı.

İlçede altyapı ve ulaşım yatırımları sürüyor

Şehir genelinde asbestli boruların yenilenmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için planlamalar tamamlanırken, Çivril ilçesinde Akçaköy, Gümüşsu, Haydan, Işıklı ve Karabediler başta olmak üzere pek çok mahallede içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri devreye alındı. Ayrıca Gümüşsu-Eski Dinar, Özdemirci-Tatarcık, Sarılar-Sarıbeyli, İmrallı-Gömce, Karayahşiler-Bekirli mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolları ve mezarlık yolları tamamlanarak hizmete açıldı. 2027 yılı içerisinde Aşağıçapak-Belence yolu, Süngüllü karayolu bağlantısı ve Işıklı-Akdağ mevki mezarlık yolu, Aktaş mezarlık yolu, Karahacılı-Tokca bağlantı yolu güzergahındaki çalışmalar da program dahilinde hayata geçirilecek.

Sosyal tesisler ve çevre projeleri hayata geçiriliyor

Vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla asfalt ve parke taşı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son 2 yılda Çivril'de 250 bin metrekare taş döşenirken, 2026 yılının sonuna kadar Belence, İmrallı, Şenköy, Yukarı Çapak, Menteş, Ömerli, Sarılar, Tokca, Yuvaköy ve Yamanlar mahallelerine gelin odası, mutfak ve taziye evi gibi sosyal donatılar kazandırılacak. Uzun yıllardır ilçenin çevre sorunlarından biri olan vahşi depolama uygulamasına son verilerek 360 milyon liralık yatırımla Katı Atık Bertaraf Tesisi hayata geçiriliyor.