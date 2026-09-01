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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Ordo Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kongre merkezinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı. Erdoğan, diğer liderlerin de gelişiyle aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan fotoğrafta, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi

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