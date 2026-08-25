Feke’nin Keklikçi Mahallesi’nde bulunan Güneşli Camii’nde görev yapan imam hatip Emrullah Ardo, çocukların camiye alışması ve ibadet ortamını sevmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Vakit namazlarına çocukların katılımını artırmak isteyen Ardo, camiye kısa şortla gelen bir çocuğu geri çevirmek yerine çözümü kendi cübbesini vermekte buldu.

Çocuğun camiden uzaklaşmasını istemeyen Ardo, kendi cübbesini çocuğa giydirdi. Cübbeyi giyen çocuk daha sonra cemaatin arasında saf tutarak namazını kıldı. Yaşananlar caminin güvenlik kamerasına da yansıdı.

“Tatlı bir iz bırakmak istedim”

Çocukların camiye ilgisini artırmak için “Cami Market” ve “Oyuncak Market” gibi projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Emrullah Ardo, yaptığı davranışın amacının çocuğun gönlünü kazanmak olduğunu söyledi.

Ardo, “Niyetimiz camilerimize çocuklarımızı çekmekti. Bu vesileyle vakit namazlarına alıştırdığımız çocuklarımızdan bir tanesi camimize geldi. Kısa şortla gelince ben de onda tatlı bir iz bırakmak, yüzünde tebessüm oluşturmak için kendi cübbemi verdim” dedi.

Çocuğun cemaat tarafından da büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Ardo, “Bunu gören cemaatimiz benden daha çok sevindi, çocuğumuzu benden daha çok sahiplendi. En hoş kıldığımız namazlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

İmam Ardo’nun yaklaşımı, çocuğu camiden uzaklaştırmak yerine ibadet ortamına kazandırmanın sıcak bir örneği olarak dikkat çekti.