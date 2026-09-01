Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor 3 isimle daha anlaşma sağladı.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, kadrosuna geçtiğimiz günlerde Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan 1'er oyuncu olmak üzere 8 isim katmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Osmanelispor Faruk Erdoğan, Muhammed Bal ve Baran Özdemir anlaşma sağladı. Osmanelispor'un yaşayan efsanesi 'Dayı' lakaplı Hasan Koç ise, takımımızın genel kaptanlık görevine getirildi.

'Yeni sezona hazırız'

Yapılan transferler hakkında bilgi veren Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, 2026-2027 futbol sezonunu öncesiz transfer çalışmaların sonuna geldiklerini anlatarak, 'Oyun görüşü, saha içindeki doğru tercihleri ve çok yönlü oynayışıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Faruk Erdoğan, Osmanelispor ailesine katıldı. Teknik kapasitesi, bire birde etkili çalım yeteneği ve güçlü oyun görüşüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Muhammed Bal ile anlaşmaya vardık. Sahadaki üretkenliği ve yetenekleriyle gücümüze güç katacağına inanıyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Baran Özdemir ile anlaşmaya vardık. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve dinamizmiyle orta sahamıza güç katacağına inandığımız Baran'a Osmanelispor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Kulübümüzün çeyrek asırlık çınarı, büyük Osmanelispor'lu ve yaşayan efsanesi Hasan Koç; yeni sezonda takımımızın genel kaptanlık görevine getirilmiştir. Bu camianın büyük değeri olan Hasan Koç efsanemizin yeni görevinde üstün başarılar dileriz' dedi.