Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül itibarıyla yeniden devreye girecek. ÖTV'nin litre başına 3 TL olarak uygulanması ve yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte, vergi artışının pompa fiyatlarına yaklaşık 3,60 TL olarak yansıması bekleniyor.

ÖTV yıl sonuna kadar kademeli artırılacak

Motorindeki fiyat artışının, petrol fiyatları veya dövizdeki hareketlilikten ziyade vergi düzenlemesinden kaynaklanacağı belirtiliyor. Yapılan düzenlemeye göre motorinde ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Buna göre ÖTV tutarının eylül ayında 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralık ayında 12 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Yeni yıldan itibaren ise motorindeki ÖTV tutarının farklı bir seviyeden uygulanması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında 27 Ağustos'ta uluslararası petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle önemli bir indirim yapılmıştı. Ancak 1 Eylül'de beklenen yeni artışın doğrudan vergi düzenlemesinden kaynaklanacağı ifade ediliyor.

Motorin fiyatları 82 TL'yi aşabilir

Beklenen zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 81 TL seviyesine, Ankara ve İzmir'de ise 82 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Benzin cephesinde ise 1 Eylül itibarıyla ÖTV ya da başka bir fiyat düzenlemesine bağlı yeni bir değişiklik öngörülmüyor. Benzin fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması beklenirken, akaryakıt fiyatlarının il, ilçe ve istasyonlara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.