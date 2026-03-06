OYAK bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları, müşteri deneyimini bir adım öteye taşıdığı uygulaması Club TotalEnergies ile yeni bir başarıya imza attı. İş dünyasının Oscar’ları olarak bilinen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen Stevie Awards’ta Sales & Customer Service kategorisinde Club TotalEnergies uygulaması bronz ödüle layık görüldü.

Dijital Sadakat Programında Uluslararası Tescil

TotalEnergies İstasyonları tarafından “Yeni Nesil Enerji, Daha İyi Gelecek” vizyonuyla geliştirilen Club TotalEnergies, kullanıcı deneyimini merkeze alan yapısıyla hem sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor hem de müşterilerine somut faydalar sunuyor. Ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini ekleyen uygulama, akaryakıt sektöründe dijital sadakat programlarının dönüşümüne öncülük ediyor.

Club TotalEnergies, kullanıcı etkileşimini artıran yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Uygulamada yer alan: Hikaye Paylaşımı, Çarkı Çevir, Cevapla-Kazan ve Seyahat Rotası gibi oyunlaştırma kurguları, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu modüller sayesinde kullanıcılar hem eğlenceli bir deneyim yaşıyor hem de çeşitli ödül ve avantajlardan yararlanabiliyor.

Müşteri Odaklı Dijital Dönüşüm Stratejisi

Club TotalEnergies üyeleri, istasyonlarda gerçekleştirdikleri yakıt alımlarında pompada puan kazanabiliyor ve yine pompada bu puanları harcayabiliyor. Bireysel kullanıcılara özel kampanyalar ve sürpriz ödüller uygulamanın sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Sadakat programı; bireysel ve kurumsal müşterilerin yanı sıra ticari araç kullanıcılarına da hitap ediyor. Bankacılık, havayolu, otomotiv, oto servis, eğitim ve finansal teknoloji sektörlerinin önde gelen kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde üyeler, ekstra yakıt puanı kazanma fırsatı elde ediyor.

Uluslararası bir ödülle taçlanan bu başarı, TotalEnergies İstasyonları’nın müşteri odaklı dijital dönüşüm stratejisinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.