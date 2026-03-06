Vakfın düzenlediği 34. Geleneksel İftar Programı, devlet erkanından önemli isimleri ile siyaset dünyasını ve hayırseverleri aynı sofrada buluşturdu.

Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel, Türkiye'nin önemli iş insanlarından Bülent Eczacıbaşı ile çok sayıda protokol mensubu ve davetli katıldı.

Kayserili Unlu Is Adami Siyase 1772739624 L38Du Hİftar programının açılışında konuklarını ağırlayan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, vakıf kültürünün ve yardımlaşmanın önemine değinerek, birlik ve dayanışmanın Ramazan sofralarında daha da güçlendiğini vurguladı.

Programda, insan odaklı hizmet anlayışı ile eğitimden sosyal yardımlaşmaya, kültürel çalışmalardan gençlerin desteklenmesine kadar birçok alanda faaliyet gösteren vakfın çalışmaları da öne çıktı.

İftar etkinliğine Ekovitrin Medya Grubu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve çalışma arkadaşları katılım sağladı. Katılımcılar, gönül sofralarında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini ve muhabbetini paylaştı.