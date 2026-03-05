İspanya’nın ABD’ye yıllık 22,1 milyar dolarlık ihracatının durması halinde, şekerleme ve çikolata, zeytinyağı ve zeytin, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde toplam 2,4 milyar dolarlık tedarik boşluğu oluşabileceği tespit edildi.

Analize göre en hazır sektör şekerleme ve çikolata: Türkiye, 2025 yılında ABD’ye 390 milyon dolarlık ihracatla İspanya’nın 251 milyon dolarlık payının önünde konumlanıyor. Seramik ve yapı malzemelerinde İspanya ABD ithalatının %28 ile %47 arasında pay alırken, Türkiye 160 milyon dolarlık mevcut ihracatı ve 518 milyon dolarlık dünya ihracat kapasitesiyle güçlü bir ikame adayı. En büyük fırsat ise zeytinyağı ve zeytin sektöründe: İspanya’nın ABD sızma zeytinyağı pazarındaki %30,7 ve diğer zeytinyağı kategorisindeki %56,3 payı, 1,3 milyar dolarlık devasa bir boşluk anlamına geliyor. Ancak Türkiye’nin bu kategorideki ABD ihracatı henüz 89 milyon dolar düzeyinde olduğundan, ikame ancak orta-uzun vadeli kapasite yatırımlarıyla mümkün görünüyor.

The Globby’nin Veri Analizinden Sorumlu Kurucu Ortağı Barış Yaşbala konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu ambargoyu gerçekleşme ihtimali düşük olsa da, sinyalin kendisi bile ABD’li alıcıları alternatif tedarikçi aramaya yönlendirmeye yeterli. İspanya’nın ABD pazarındaki 2,4 milyar dolarlık payının önemli bir bölümünde Türkiye hem üretim kapasitesi hem de mevcut ABD ihracat deneyimiyle en avantajlı ikame ülkelerden biri konumunda. Özellikle şekerleme ve seramik sektörlerimiz, bugün itibarıyla harekete geçebilecek hazırlık düzeyinde.”

Yaşbala, ambargo senaryosu gerçekleşmese dahi Türk ihracatçılarının bu dönemi fırsata çevirebileceğini vurgulayarak “ABD’deki ithalatçı ve distribütörlerle proaktif iletişim kurulması, fuar katılımlarının artırılması ve FDA başta olmak üzere ABD mevzuatına uyum hazırlıklarının hızlandırılması, bu gerilimden bağımsız olarak Türk ihracatçısının ABD pazarındaki payını büyütecek adımlardır” dedi.