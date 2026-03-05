Net Kârda Artış: 118 Milyar TL’yi Aştı

Türk Hava Yolları'nın 2025 yılı net dönem kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek 118.208 milyon TL olarak gerçekleşti (2024: 113.357 milyon TL). Şirketin toplam özkaynakları ise 911 milyar TL seviyesine ulaşarak grubun finansal yapısının sağlamlığını bir kez daha ortaya koydu.

Varlık Toplamı 2 Trilyon TL Sınırında

Grubun toplam varlıkları, 2024 yılı sonundaki 1,4 trilyon TL seviyesinden, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 1,99 trilyon TL'ye yükseldi. Bu büyümede özellikle uçak yatırımlarını kapsayan maddi duran varlıklar ve kullanım hakkı varlıklarının etkisi büyük oldu:

Maddi Duran Varlıklar: 362.618 milyon TL

Kullanım Hakkı Varlıkları (Uçaklar dahil): 847.758 milyon TL

Devasa Filo Yatırımı: 471 Yeni Uçak Yolda

THY, gelecek on yılı kapsayan stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda dev bir uçak alım taahhüdü verdi. Grup, 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere, liste fiyatı yaklaşık 34,4 milyar ABD Doları olan 321'i kesin, 150'si opsiyonlu toplam 471 adet uçak siparişi verdiğini duyurdu. Bu kapsamda 2025 sonu itibarıyla yapılan ön ödemelerin tutarı 1,1 milyar doları aştı.

İstihdamda Rekor Artış

Büyüyen operasyonlara paralel olarak çalışan sayısında da önemli bir artış yaşandı. 31 Aralık 2025 itibarıyla THY ve bağlı ortaklıklarında çalışan toplam personel sayısı 66.649'a ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu sayı 63.455 olarak kaydedilmişti.

Denetçi Görüşü: "Gerçeğe Uygun Sunum"

Dünyanın önde gelen denetim kuruluşlarından PwC tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporunda, THY’nin finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olduğu ve şirketin finansal durumunu gerçeğe uygun bir biçimde yansıttığı teyit edildi.