Bankacılıktan sigortaya, perakendeden telekomünikasyona kadar birçok sektörde kurumların tüm yazılım altyapısını tek elden kurabilen OYAK’ın girişim sermayesi yatırımlarından teknoloji şirketi Innovance, Forbes Türkiye Girişim 2026 Listesi’nde birinci oldu.

Innovance Kurucusu ve Genel Müdürü Yusuf Ürey: - “Hedefimiz, Türkiye'den çıkan bir teknoloji gücü olarak küresel finans mimarisini yeniden şekillendirmektir. Bu zirve yolculuğunda, OYAK’ın bize olan güveni ve stratejik desteği, inovasyon kaslarımızı daha da güçlendirdi. Türkiye’nin teknoloji üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Forbes Türkiye’nin, ülkenin en parlak girişimlerini belirlediği “Girişim 2026” listesinin zirvesinde bu yıl, OYAK’ın girişim sermayesi yatırımlarından teknoloji şirketi Innovance yer aldı.

Yazılımdan yapay zekâya, oyundan biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede 25 başarılı şirketin sıralandığı listede fintek devlerini geride bırakan Innovance; bankacılık ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumların tüm yazılım altyapısını uçtan uca kurabilen benzersiz iş modeliyle 1’inci oldu.

2017’de kurulan şirket, bugün 100 müşterisi, 1000’e yakın çalışanı ve yıllık 3 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin teknoloji ihracatında stratejik bir rol üstleniyor.

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları tarafından yatırım yapılan girişimler arasında yer alan Innovance, yenilikçi yazılım çözümleri ve dijital dönüşüm projeleriyle teknoloji alanında faaliyet gösteriyor.

Innovance, OYAK’ın yatırımıyla yurt dışına ilk adımını attı

Yurt dışına ilk adımını 2021 yılında OYAK’tan aldığı yatırımlarla atan Innovance, teknoloji ihracatında vites büyütüyor.

Innovance çatısı altında; veri analitiği ve yapay zekâ çözümlerinde Dataspecta, çekirdek bankacılık ve dijital bankacılık altyapılarında Fintecia, kurumsal yazılım geliştirme ve SAP çözümlerinde Fiks Bilişim, yatırım ürünleri ve yatırım teknolojileri alanında Servicium ve lokasyon teknolojilerinde Local US gibi şirketler faaliyet gösteriyor.

“Türkiye’nin teknoloji üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz”

Innovance Kurucusu ve Genel Müdürü Yusuf Ürey, yaptıkları işin dünyada tek olduğunu belirterek, “Bu işi parça parça yapan çok sayıda firma var ama uçtan uca yapabilen dünyada bizim gibi başka bir firma yok. Siz banka kurmak istiyorsanız bizim bankacılık yazılımımız var. Katılım bankası da yatırım bankası da kurabiliyoruz” dedi.

Ürey, “Forbes Türkiye Girişim 2026 Listesi”nde 1’inci olmayı sadece bir başarı değil, bir vizyonun tescili olarak tanımladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Çekirdek bankacılıktan kurumsal SAP çözümlerine, veri analitiğinden yapay zekaya kadar teknolojinin her katmanında finansın geleceğini kodlayan bir grup olarak, yerli mühendislik kabiliyetimizi global lige taşıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'den çıkan bir teknoloji gücü olarak küresel finans mimarisini yeniden şekillendirmektir. Bu zirve yolculuğunda, OYAK’ın bize olan güveni ve stratejik desteği, inovasyon kaslarımızı daha da güçlendirdi. Türkiye’nin teknoloji üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz”