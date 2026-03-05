Projeye Ankara, Mardin ve Adana’daki fabrikalarda start verildi. İlk fazda 15 kadın çalışan üretim sahalarında göreve başladı. Kadınlar, üretim hattı operatörlüğü, mekanik ve elektrik bakım-onarım ile laboratuvar ve kalite kontrol gibi kritik departmanlarda görev alıyor.

“Uçtan uca tasarlanmış bir kariyer yolculuğu”

OYAK Çimento İnsan Kaynakları Ülke Direktörü Eda Güzeldemir Demiray, CEMENTA’nın sadece bir iş fırsatı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda çalışanlara kapsamlı bir kariyer yolculuğu sunduğunu vurguladı. Demiray, “Teknik eğitimler, iş başı uygulamalar, sertifikasyon programları ve mentorluk desteğiyle kadın çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Amacımız, üretimin en kritik noktalarında kadın uzman sayısını artırmak ve sanayide kalıcı bir dönüşüme katkı sağlamak” dedi.

Sanayide toplumsal cinsiyet eşitliği

OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela ise projenin şirket kültürünü yansıttığını belirterek, “CEMENTA ile kadınların iş gücüne katılımını ofis ve yönetim kadrolarıyla sınırlı görmüyor, üretimin kalbinde de kadın temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün göreve başlayan CEMENTA çalışanlarımız, uzun vadede pek çok genç kadının sanayi sektöründe kariyer hedeflemesine ilham verecek” ifadelerini kullandı.

Aday seçimi ve gelişim süreci

CEMENTA’ya adaylar dijital platformlar, yerel yönetimler ve meslek yüksekokullarıyla yapılan iş birlikleri aracılığıyla dahil oluyor. Teknik testler, yetkinlik bazlı mülakatlar ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun değerlendirmelerle titiz bir eleme süreci uygulanıyor.

Projeye dahil olan kadınlar, sadece iş imkânı bulmakla kalmıyor; aynı zamanda iş başı eğitimleri, sertifikasyon programları ve mentorluk destekleriyle mesleki ve kişisel becerilerini geliştiriyor. Şirket, çalışanların teknik uzmanlıktan yönetimsel sorumluluklara uzanan kariyerlerini yakından takip ederek sürdürülebilir bir gelişim imkânı sunuyor.

CEMENTA Projesi, OYAK Çimento’nun sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleriyle uyumlu olarak, ağır sanayide kapsayıcı ve uzun vadeli bir istihdam modeli oluşturmayı amaçlıyor.