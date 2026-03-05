Ancak teknolojik dönüşüm, dijitalleşme ve otomasyon süreçleriyle birlikte sektörde iş yapış biçimleri değişiyor. Bu değişimin kadın istihdamının artmasına da zemin hazırladığını belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Dijital dönüşüm, ağır sanayide kadın istihdamının önünü açıyor. Kardemir bu süreci güçlü bir kurum kültürüyle destekliyor” dedi.

Türkiye’nin önden gelen demir-çelik üreticilerinden Kardemir Çelik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Karel Tel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, ağır sanayide yaşanan dönüşümün kadınların sektörde daha görünür hale gelmesini sağlayacağını belirtti. Bakırel’e göre otomasyonun artması, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve teknik uzmanlık gereksiniminin yükselmesi, kadın istihdamı açısından önemli bir fırsat alanı oluşturuyor.

Demir-çelik sektörüne 25 yıl önce adım attığında farklı bir tabloyla karşılaştığını ifade eden Bakırel, “İlk yıllarda kadının adı bu sektörde yoktu, ‘kadının ne işi var’ deniyordu. Bugün ise sektörün her kademesinde, üretimden yönetime kadar kadın çalışanların sayısının arttığını görüyoruz” dedi. Bakırel, küresel rekabetin arttığı bir dönemde insan kaynağının niteliğinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, özellikle teknik bilgiye dayalı pozisyonlarda kadın istihdamının artmasının sektör için bir avantaj olduğunu vurguladı.

“Dijital dönüşüm kadın istihdamının önünü açıyor”

Kardemir Çelik bünyesinde kadın çalışan oranının özellikle dış ticaret ve idari birimlerde yükseldiğini belirten Bakırel, üretim sahasında da mühendis ve teknik personel olarak görev yapan kadınların sayısının arttığını ifade etti. Bakırel, şöyle konuştu:

“Kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ istenilen seviyede değil. Ancak ağır sanayide dijitalleşme ve otomasyon arttıkça fiziksel güçten çok teknik yetkinlik ön plana çıkıyor. Bu da kadınların sektörde daha fazla yer almasının önünü açıyor. Biz de şirket olarak ‘Kardemir’de kadının gücü demirden öte’ mottosuyla yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca istihdamı artırmayı değil, kadınların karar alma mekanizmalarında yer aldığı sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kararlılık ve yetkinlik belirleyici”

Sektördeki dönüşümün zaman alacağını ancak sürecin doğru yönde ilerlediğini belirten Bakırel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bir şeye gerçekten inanıp emek verdiğinizde karşılığını mutlaka alırsınız. Elbette bu yolculuk her zaman kolay olmayabilir; zaman zaman önyargılarla, zorluklarla ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak önemli olan mağduriyet duygusuna kapılmadan profesyonel duruşu korumak, sürekli gelişime açık olmak ve yetkinliğinizi kararlılıkla ortaya koymaktır. Çalıştığınız alanda değer üretmeye odaklandığınızda, emeğiniz mutlaka görünür hale gelir. Ağır sanayi de dahil olmak üzere her alanda kadınların daha fazla sorumluluk üstlendiği ve daha görünür olduğu bir gelecek mümkün.”