Barselona’da yaşayan genç kadının yaşamı, 2022 yılında devlet koruması altındayken maruz kaldığı toplu cinsel saldırının ardından dramatik şekilde değişti. Olayın yarattığı ağır psikolojik travma sonrası intihar girişiminde bulunan Castillo, omurilik hasarı nedeniyle belden aşağısı felç kaldı ve uzun süredir şiddetli kronik ağrılarla yaşam mücadelesi veriyordu.

Süreç boyunca ötenazi talebinde bulunan Castillo’nun kararı, ailesi tarafından yargıya taşındı. Özellikle babası, muhafazakâr bir hukuk grubunun desteğiyle bu talebi engellemeye çalıştı. Ancak mahkeme, genç kadının kendi yaşamına dair karar verme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Barselona yakınlarındaki Sant Camil Hastanesi’nde uygulanan tıbbi süreçte, üç aşamalı enjeksiyon yöntemi kullanıldı. İlk iki doz derin sedasyon sağlarken, son enjeksiyon kalp durmasına neden oldu. Castillo’nun, ilk uygulamadan yaklaşık 20 dakika sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son anlarında ailesi de hastanede hazır bulundu. Annesi, ötenaziye karşı olmasına rağmen kızının yanında olmayı tercih ettiğini ifade etti.

İspanya’da 2021 yılında yürürlüğe giren ötenazi yasası, ağır ve geri dönüşü olmayan hastalıklar ile dayanılmaz acı çeken bireylere belirli koşullar altında yaşamlarını sonlandırma hakkı tanıyor. Castillo’nun durumu da bu kapsamda değerlendirilerek “ciddi, kronik ve engelleyici” olarak kabul edildi.

Noelia Castillo’nun hikâyesi, bireysel haklar, etik tartışmalar ve ötenazi yasalarının sınırları üzerine yeniden yoğun bir kamuoyu tartışması başlattı.