ABD Başkanı Donald Trump ise diplomatik çözüm arayışlarını sürdürdü. Trump, İran’a anlaşma sağlanması için 10 gün süre tanıdıklarını belirterek, aksi halde yeni saldırıların gündeme gelebileceğini yineledi.

Çin’den ABD’ye Ticaret Hamlesi

Çin, Mayıs ayında yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde ABD’nin ticaret uygulamalarına yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Bu adımın, Washington yönetiminin ticari hamlelerine karşılık olarak atıldığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin yeniden tırmanabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasalarda Satış Dalgası Derinleşiyor

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, S&P 500 vadeli işlemleri geriledi. Endeksin, 2022’den bu yana en uzun 5 haftalık kayıp serisine yöneldiği belirtiliyor.

Tahvil piyasalarında satışlar hız kazanırken, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altın ve petrol fiyatlarında yükseliş gözlendi.

Anthropic Halka Arz Hazırlığında

Yapay zeka şirketi Anthropic, Ekim ayı gibi erken bir tarihte halka arz seçeneğini değerlendirmeye aldı. Şirketin 60 milyar doların üzerinde kaynak toplamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Bu gelişmenin, Trump yönetiminin kamu kurumlarında kullanım yasağını durduran mahkeme kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

Fed’den Enflasyon ve Faiz Mesajları

Federal Reserve Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, jeopolitik gerilimin enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Fed yetkilileri Michael Barr ve Philip Jefferson, mevcut koşullarda faizlerin sabit tutulmasını desteklediklerini belirtirken, Stephen Miran bilanço küçültme sürecinin birkaç yıl daha sürebileceğini ifade etti.