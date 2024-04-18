İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır” dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu, iaşelerinin halledilmesiyle gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tekrar tüm hemşerilerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.