Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bazı bölgelerde ev kiralamak isteyen vatandaşlardan maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü, banka hesap hareketleri, kredi notu bilgileri ve kredi kartı limiti gibi finansal veriler talep ediliyor. Bunun yanı sıra eski ev sahibinden referans istenmesi, sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve yaşam tarzına ilişkin çeşitli sorular yöneltilmesi de gündeme geliyor.

Kiracı adayları adeta mülakata giriyor

Gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler, ev kiralama sürecini iş başvurularını andıran bir noktaya taşıdı. Bazı mülk sahipleri, kiracının yalnızca gelir durumunu değil, çalışma süresini, ödeme alışkanlıklarını ve önceki kiracılık geçmişini de değerlendirmek istiyor.

Özellikle yüksek kira bedeline sahip konutlarda ev sahiplerinin daha detaylı araştırma yaptığı belirtiliyor. Adaylardan düzenli gelir belgesi talep edilirken, bazı durumlarda eski ev sahibiyle iletişime geçilerek kiracının geçmiş performansı hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor.

Taleplerin kapsamı genişledi

Kiralama sürecinde bazı ev sahiplerinin talep ettiği belgeler ve şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü

Banka hesap hareketleri

Findeks kredi notu bilgisi

Kredi kartı limit bilgileri

Kefil ve kefile ait gelir belgeleri

Önceki ev sahibinden referans

Peşin kira talepleri

Yüksek depozito bedelleri

Evcil hayvan bulunmadığına ilişkin taahhütler

Sektör temsilcileri, bu uygulamaların temelinde özellikle son yıllarda artan kira uyuşmazlıkları ve tahliye süreçlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Ev sahipleri "mağduriyet yaşamak istemiyoruz" diyor

Gayrimenkul uzmanları, birçok mülk sahibinin geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle daha seçici davranmaya başladığını ifade ediyor. Uzayan tahliye davaları, kira alacaklarının tahsil edilememesi ve hukuki süreçlerin uzun sürmesi, ev sahiplerinin daha fazla güvence aramasına neden oluyor.

Bazı mülk sahipleri ise yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı yeni kiracı seçiminde daha ayrıntılı inceleme yapmanın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Hukukçulardan kişisel veri uyarısı

Uzmanlara göre ev sahibinin mülkünü koruma isteği anlaşılır olsa da kiracı adaylarından istenen bilgilerin yasal sınırlar içinde kalması gerekiyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kredi kartı limiti, detaylı banka hareketleri ve özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek bilgilerin paylaşılması konusunda kiracıların zorlanamayacağı belirtiliyor.

Ancak konut ihtiyacının arttığı mevcut piyasa koşullarında birçok vatandaş, ev bulabilmek için bu talepler karşısında zor durumda kalabiliyor.

Uzmanlar: Konut arzı artırılmalı

Gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunların temelinde kiralık konut arzındaki yetersizliğin bulunduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, uzun vadede hem ev sahiplerinin hem de kiracıların daha dengeli bir piyasada hareket edebilmesi için yeni konut üretiminin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kiralık konut piyasasındaki bu dönüşüm, barınma hakkı, kişisel verilerin korunması ve mülk sahiplerinin hakları arasındaki denge tartışmasını da yeniden gündeme taşıyor.