Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, dağ bisikleti, güreş ve atletizm branşlarında katıldıkları organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

26-28 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Dağ Bisikleti Yarışı ve Kahramanmaraş Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında mücadele eden Büyükşehir Belediyesi sporcuları kürsüye çıktı. U17 erkekler XCC (Short Track) kategorisinde Ömer Baha Şahin ikinci olurken; U15 erkekler XCC kategorisinde Yusuf Akın ikinci, Ömer Asaf Sağlam ise üçüncü oldu.

Güreşte iki ayrı organizasyonda üçüncülük

Güreş branşında da sporcular iki ayrı organizasyonda derece elde etti. 26 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenen 672. Geleneksel Çanakkale Çardak Gelişim Ligi Yağlı Güreşlerinde mücadele eden Barış Bayav, başaltı kategorisinde üçüncü oldu. 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5. Geleneksel İstanbul Maltepe Ulugazi Yağlı Güreşlerinde ise Muhammed Enes Kösemusul, küçükorta büyük boy kategorisinde üçüncülük elde etti.

Atletizmde bir birincilik, bir üçüncülük

29 Ağustos'ta Kocaeli'de gerçekleştirilen Ultra Maratonda mücadele eden atletizm sporcularından Cengiz Han 40-44 yaş kategorisinde birinci oldu. 15 kilometre koşusunda mücadele eden Kamil Utku Özdemir ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.