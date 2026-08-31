31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 6 bin 864 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 193 liradan satılıyor.

Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı altın alımlarının devam ettiği dönemde, gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım ve tam altın fiyatları da merak ediliyor.

Gram altın ne kadar?

Günün ilk saatlerinde gram altının satış fiyatı 6.864,07 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın yeni haftaya 11.193 TL satış fiyatıyla başladı.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altının satış fiyatı ise 22.380 TL seviyesinde bulunuyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın 44.642,68 TL seviyesinden satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.595 TL olarak belirlendi.

Gremse altın ne kadar?

Gremse altının satış fiyatı 111.949,05 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın ne kadar?

Küresel piyasaların yakından izlediği ons altının fiyatı ise 4.424,54 dolar seviyesinde.

31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları