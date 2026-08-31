Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Vakfı, Uluslararası Gençlik Günü kapsamında yayımladığı 'İyilik İçin Basketbol' 2025 etki raporu ile basketbolun saha dışında oluşturduğu küresel sosyal etkiyi açıkladı. Rapora göre program kapsamında 2025 yılında beş kıtada 127 ülkede 376 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Basketbolu gençleri güçlendirmek, topluluklar arasındaki bağları geliştirmek ve olumlu sosyal değişime katkı sağlamak için bir araç olarak kullanan FIBA Vakfı, yıl boyunca 830'dan fazla değişim öncüsünü desteklerken 608 topluluk projesine de katkı sağladı.

2025 yılı, İyilik İçin Basketbol çalışmalarının FIBA organizasyonlarıyla bütünleşmesi açısından da bir ilke sahne oldu. Program kapsamında ilk kez tüm FIBA kıta şampiyonalarında İyilik İçin Basketbol etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar ayrıca çeşitli FIBA Gençler Avrupa Şampiyonaları ile FIBA U16 Kadınlar Asya Kupası'nda devam etti. Bu organizasyonlarda görev alan genç liderler, basketbol aracılığıyla kendi topluluklarında karşılaşılan ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirdi ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Faaliyetler, Uluslararası Gençlik Günü'nün 'Farklı Koşullar, Ortak Hedefler' teması doğrultusunda dünyanın farklı bölgelerindeki gençleri ortak amaçlar etrafında bir araya getirdi.

Proje öner programında rekor

İyilik İçin Basketbol'un öne çıkan girişimlerinden Proje Öner programı, 2025 yılında rekor katılıma ulaştı. Program kapsamında 58 farklı ülkeden toplam 73 proje hayata geçirildi.

Basketbolun sosyal etkisini yerel topluluklara taşımayı amaçlayan çalışmalar Dünya Basketbol Günü'nde de sürdü. 2025 Dünya Basketbol Günü kapsamında 33 ülkede 43 İyilik İçin Basketbol festivali düzenlenirken, etkinliklere 5 bin 700'den fazla kişi katıldı.

Yerel basketbol sahalarından toplum merkezlerine kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler, farklı yaş ve geçmişlerden insanları bir araya getirirken basketbolun sosyal bağları güçlendiren yönünü de öne çıkardı.

FIBA Vakfı, 2025 yılında elde edilen sonuçların ardından İyilik İçin Basketbol programının erişimini ve etkisini daha da genişletmeyi hedefliyor. Vakıf; genç liderleri ve yerel projeleri desteklemeyi, topluluk ağlarını güçlendirmeyi ve FIBA organizasyonlarının sosyal mirasını saha dışına taşımayı sürdürecek.