Malazgirt'te düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali'nde 5 sporcu ile mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3 derece elde ederken 3 sporcusuyla milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını ve Balıkesir'in ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesini hedefleyen çalışmaları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, atlı okçuluk branşında başarılarına bir yenisini daha ekledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 23-25 Ağustos 2026 tarihlerinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkı'nda gerçekleştirilen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları'nda elde ettiği başarılı derecelerle Balıkesir'i gururlandırdı. Şampiyonada 5 sporcu ile mücadele eden Büyükşehirli sporcular, farklı kategorilerde önemli dereceler elde ederken, 3 sporcu milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Finali'nde başarılı dereceler elde ederek finale yükselen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Malazgirt'te gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında da önemli sonuçlara imza attı. Gençler kategorisinde mücadele eden Alperen Demir, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Alperen Demir, Tabla kategorisinde ikinci, Kabak kategorisinde ise birinci olarak şampiyonayı üç önemli dereceyle tamamladı. Yetişkinler kategorisinde mücadele eden Abdullah Al İdris, Türkiye ikincisi olurken, Tabla kategorisinde üçüncülük elde etti. Minikler kategorisinde yarışan Erva Turunç ise Türkiye dördüncüsü olurken, Kabak kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Gençler kategorisinde mücadele eden Eymen Turgut Türkiye altıncısı, Minikler kategorisinde yarışan Ahmet Efe Kayhan ise Türkiye altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında elde ettikleri derecelerle Alperen Demir, Abdullah Al İdris ve Erva Turunç, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, atlı okçuluk branşında elde ettiği bu sonuçlarla hem altyapıya verdiği önemin karşılığını alırken hem de Balıkesir'in ulusal arenadaki sportif başarısını bir kez daha ortaya koydu.