Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, henüz 14 yaşında hayatını kaybeden karate sporcusu Asya Önel'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası'nda 18 ilden 880 sporcu tatamiye çıktı.

Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 6-10 yaş arasındaki 460 minik, ikinci gününde ise 11-13 yaş arasındaki 420 yıldız sporcu mücadele etti. Sporcular, kata ve kumite dallarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, antrenörler, hakemler ve ailelerin katılımıyla açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 18 ilden gelen sporcuların katılımıyla geçit töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sporun yalnızca kazanmak olmadığını belirterek, Asya Önel'in adının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Yüceer, 'Bu şampiyonanın en büyük madalyası, Asya'nın adının unutulmamasıdır. Seni unutmayacağız güzel kızım' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gençlere bırakılan önemli bir miras olduğunu ifade eden Yüceer, Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçedeki çocukların yeteneklerinin peşinden koşabileceği imkânları sağlamanın en büyük sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

İki gün süren şampiyonada minikler kategorisinde 46, yıldızlar kategorisinde ise 44 farklı kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

Henüz 14 yaşında hayatını kaybeden genç karate sporcusu Asya Önel'in anısına düzenlenen şampiyona, yüzlerce çocuğun tatamideki mücadelesiyle tamamlandı. Asya'nın adı, tutkuyla bağlı olduğu karate sporu aracılığıyla yeni nesil sporcuların mücadelesinde yaşatıldı.