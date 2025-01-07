Geçen yıla oranla yüzde 53,67 oranında bir büyüme kaydeden T10X, yüzde 30'luk pazar payıyla elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini sürdürdü. Ayrıca tüm segmentlerde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

T10X'in Yükselişi: Elektrikli Araç Pazarının Zirveye Tırmanışı

2024, Togg T10X için tarihi bir yıl oldu. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı, toplamda 30 bin 93 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında açık ara liderlik koltuğuna oturdu. Geçen yıl bu modele olan ilgi yüzde 53,67 oranında bir artış gösterdi. T10X, tüm otomobil segmentlerinde 5. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atarken, Togg da tüm kategorilerde 12. en çok satan marka oldu.

Rekor Kıran Aralık Ayı Satışları

T10X, 2024 yılına damgasını vuran bir başka önemli başarıyı ise aralık ayında elde etti. 2024 yılı toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 170 bin 249 adede ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığı bu dönemde, T10X yine liderlik konumunu sürdürdü. Aralık ayında, elektrikli otomobil satışlarında yüzde 26'lık pazar payı ile lider olan T10X, aynı zamanda tüm segmentler içinde en çok satılan SUV ve en çok satılan 3. model oldu. Bu başarı, Togg'un Aralık ayında tüm kategorilerde 3. en çok satış yapan marka olmasını sağladı.

Yıl Sonunda Yüzde 153,6'lık Büyüme

T10X'in başarısı, sadece yıllık satışlarla sınırlı kalmadı. Aralık ayında 5 bin 789 adetlik satış rakamı ile yılı tamamlayan Togg, 2024 yılı genelinde toplamda 30 bin 93 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturdu. 2023 yılında bu rakam 19 bin 583 adetken, 2024’teki bu muazzam artışla T10X'in trafikteki toplam sayısı yüzde 153,6 oranında bir büyüme göstererek 49 bin 676'ya yükseldi.

Togg'un Elektrikli Araç Atılımı

Togg'un T10X modeli, 2024'te sadece elektrikli otomobil pazarında değil, aynı zamanda SUV segmentinde de büyük bir ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından T10X'e büyük bir talep olurken, Togg, yerli üretim elektrikli araçlarda Türkiye pazarının lideri konumuna yerleşti.

Bu başarı, Türkiye'nin elektrikli araç üretimi ve mobilite alanındaki dönüşümünü hızlandırarak, Togg'un küresel pazarda da dikkatleri üzerine çekmesini sağlayacak önemli bir adım oldu. Togg, 2025 yılında da bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor ve T10X, elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini pekiştirecek yeni gelişmelere hazırlanıyor.