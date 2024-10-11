Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım tarihinde TMSF’nin Esentepe’de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

TMSF “aracılar”a karşı uyarmıştı

TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Söz konusu basın açıklamasında “Kamuoyunda ‘çantacı, aracı, komisyoncu’ gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı” vurgulanmıştı.

TMSF’nin resmi internet sitesinde lüks araç ihalesinden başka araç satış ihale duyuruları da yer alıyor.