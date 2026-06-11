Savunma sanayisinde faaliyet gösteren dev şirketin satışı için belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin ABD Doları oldu.

Cebri icra yoluyla; haciz ve rehin gibi her türlü yasal takyidattan ari (temizlenmiş) olarak gerçekleştirilecek dev ihale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacak.

İhale Takvimi ve Önemli Tarihler

Stratejik öneme sahip bu dev satış için kritik tarihler şu şekilde netleşti:

Bilgi Odası ve Tesis Ziyareti: 10 Haziran 2026 – 6 Temmuz 2026

Son Teklif Verme Tarihi: 7 Temmuz 2026, Saat 16:00 En İyi Kurumsal Yan Hak Şirketi Hangisi? İçeriği Görüntüle

İhale Günü ve Saati: 8 Temmuz 2026, Saat 11:00

İhale Yeri: TMSF Konferans Salonu (Esentepe / İstanbul)

Katılım İçin 41,6 Milyon Dolar Teminat Şartı

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 41 milyon 650 bin ABD Doları tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat olarak nakit ve banka teminat mektuplarının yanı sıra T.C. Devlet Tahvilleri ile Hazine Bonoları da kabul edilecek. Ancak teminatın tahvil veya bono olarak verilmesi durumunda, cari değerinin %40 fazlası kadar bir tutar TMSF adına bloke edilecek.

Satışın Kapsamında Neler Var?

"Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında satışa sunulan paket; şirketin savunma sanayi faaliyetlerine ayrılmış gayrimenkullerini, fabrikadaki makine, teçhizat ve demirbaşları, markalarını, alan adını ve taraf olduğu mevcut sözleşmeleri kapsıyor.

İhale Nasıl Gerçekleşecek?

8 Temmuz'daki ihale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Ardından "Kısa Liste" belirlenerek açık artırma aşamasına geçilecek. Tekliflerin muhammen bedelin altında kalması durumunda, TMSF Fon Kurulu kararıyla en yüksek teklifi veren ilk 3 katılımcı ile 10 Temmuz 2026 tarihinde pazarlık usulüyle sürece devam edebilecek. İhale bedeli ve %20 oranındaki KDV, ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecek.

Kimler Katılamaz?

İhale şartnamesine göre; FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütleriyle ya da Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlarla iltisakı, irtibatı veya ortaklığı bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu ihale sürecine kesinlikle katılamayacak.

Yatırımcılar, 50 bin dolar karşılığında ihale şartnamesini satın alabilecek; 100 bin dolar karşılığında ise gizlilik taahhütnamesi imzalayarak şirketin veri odasını (Bilgi Odası) inceleyip tesis ziyaretinde bulunabilecek.