TMSF tarafından yapılan açıklamada, HES Hacılar Elektrik AŞ’ye (Hes Kablo) ait yüzde 100 oranındaki, 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet pay ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine’ye ait olan, Erciyes Çelik Halat AŞ’deki yüzde 27,49 oranındaki, 1 TL nominal değerli 21,9 milyon adet payın satışı için toplam 18,6 milyar TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 930 milyon TL teminat yatırmaları gerekiyor.

İhaleye son teklif verme tarihi 8 Eylül 2025 olarak açıklanırken, nihai ihale 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF, söz konusu hisseleri daha önce Temmuz ayı başında üçüncü kez ihaleye çıkarmış ancak uygun teklif gelmemesi nedeniyle süreci iptal etmişti. Bu yeniden satış hamlesiyle, Hazine mülkiyetindeki stratejik sanayi şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor.