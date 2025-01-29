Satış Süreci ve Şartlar

TMO’nun yazılı açıklamasına göre, fındık satışları 29 Ocak 2025 itibarıyla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecek. Levant kalite (yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre) fındık almak isteyenler, ilgili TMO Başmüdürlüğü’ne başvurarak ödemeyi nakit veya kredi kartıyla yapabilecek.

Satışlar Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO Başmüdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecek. Aynı depodan fındık almak isteyen birden fazla alıcı olması durumunda, önce ödeme yapan ve aracını gönderen alıcıya öncelik verilecek.

Numune Talepleri İçin Özel Fiyat

Fındık kalitesini incelemek isteyenler için numune satışı da yapılacak. Numune talebinde bulunacak kişiler, en az 5 kilogram olmak kaydıyla, KDV dahil kilogram başına 350 TL fiyatla fındık temin edebilecek.

TMO, bu adımla hem iç piyasanın ihtiyacını karşılamayı hem de tarımsal ihracat açısından ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.