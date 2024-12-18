ABD lojistik koridorunun kalbinde stratejik bir konumda bulunan ve TAPA FSR sertifikasına sahip olan depo, yüksek değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak, operasyonları hızlandırarak teslimat sürelerini kısaltacak ve daha verimli tedarik zinciri çözümleri sunacak. Sınır ötesi ticaretin artan taleplerini karşılamak amacıyla hayata geçirilen bu tesis, TLS'nin ABD'deki genişleme stratejisinde kilit bir rol oynayacak.

Küresel Büyüme ve Stratejik Yatırımlar

TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Lojistik sektörü, küresel ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. Ticaretin genişlemesiyle birlikte TLS, hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu depo açılışı, TLS'yi ABD gibi önemli pazarlarda güçlü küresel bir Türk markası olarak konumlandırma misyonumuzda önemli bir adımdır.”

Yeni depo, TLS’nin ABD’deki operasyonlarını genişletme stratejisinin bir parçası olarak faaliyet gösterecek. Şirket, Kuzey Carolina, Los Angeles ve New Jersey gibi önemli lokasyonlarda yeni lojistik merkezleri kurmayı planlamakta ve ABD genelindeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kapsamlı genişleme planı çerçevesinde, TLS Lojistik, Kanada ve Meksika'da karayolu taşımacılığı hizmetleri de sunmaya başlayacak. Bu girişimler, yeni ticaret fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Şirket, Hollanda'da da operasyonlarına başlamış ve önümüzdeki yıllarda Almanya ve Birleşik Krallık ’ta tesisler açmayı planlamaktadır. TLS’nin küresel ticaret merkezlerinde yaptığı stratejik yatırımlar, daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli lojistik çözümleri sunma taahhüdünü pekiştirmektedir.

Sürdürülebilir Büyümeye Öncülük Etmek

Hacıalioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Vizyonumuz, TLS Lojistik’i yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle küresel ölçekte lider bir marka haline getirmek ve müşterilerimizin operasyonlarına katma değer sağlamaktır. Her yıl yeni bir ülkede operasyonlara başlayarak küresel ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni tesis, uluslararası ağımızı büyütme çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır ve küresel lojistik alanında güvenilir bir marka olma yolunda sürekli yatırımlar yapma kararlılığımızı ortaya koymaktadır."

24 yıllık uzmanlığıyla TLS Lojistik, sektördeki öncülüğünü sürdürüyor ve sürdürülebilir büyüme ile yenilikçi çözümleri birleştirerek küresel lojistikteki yerini sağlamlaştırıyor.