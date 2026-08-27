Dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden UPS, küresel ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlamak ve müşterilerinin büyümesini desteklemek amacıyla lojistik ağına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Uluslararası, Sağlık Hizmetleri ve Tedarik Zinciri Çözümleri iş birimlerinde 2024-2028 dönemini kapsayan 2 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiriyor.

Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika kıtalarını kapsayan yatırımlar; işletmelerin değişen ticaret rotaları, yeni düzenlemeler ve tedarik zincirindeki belirsizlikler karşısında daha çevik hareket edebilmesine katkı sağlıyor. UPS, yeni tesislerden hava ve kara yolu ağındaki kapasite artışlarına, otomasyondan sıcaklık kontrollü lojistik altyapısına uzanan yatırımlarla müşterilerine uçtan uca daha fazla görünürlük ve kontrol sunuyor.

UPS küresel lojistik ağını yeni yatırımlarla güçlendiriyor

UPS’in devam eden yatırımları arasında 2026’nın dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Filipinler Clark Havalimanı’ndaki yeni merkez, 2027’de Kanada’nın Ontario eyaletindeki Barrie kentinde açılması planlanan yeni tesis ve 2028’de Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda faaliyete geçmesi hedeflenen yeni hava kargo merkezi bulunuyor.

Söz konusu yatırımlar, UPS’in özellikle sağlık hizmetleri, yüksek teknoloji, otomotiv ve endüstriyel üretim gibi stratejik sektörlerde artan lojistik ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesini güçlendiriyor.

UPS Uluslararası, Sağlık Hizmetleri ve Tedarik Zinciri Çözümleri Başkan Yardımcısı ve Başkanı Kate Gutmann, yatırımlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Müşteriler; görünürlük, hız ve kolaylık ihtiyaçlarını karşılayan uçtan uca lojistik çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu yatırımlar sayesinde hava yolu, kara yolu, gümrükleme ve dağıtım hizmetlerini tek bir çözümde bir araya getirerek daha az el değiştirme, daha fazla uçtan uca kontrol ve daha düşük karmaşıklık sunabiliyoruz. Gerçek zamanlı takip ve proaktif izleme ile birleştiğinde ister şehir içinde ister dünyanın öbür ucunda olsun, sıcaklığa en duyarlı, zaman açısından kritik ve yüksek değerli gönderileri dahi yönetebiliyoruz.”

Avrupa’dan Asya-Pasifik’e kapasite ve hız artıyor

Dünyanın en büyük ve entegre lojistik ağlarından birini işleten UPS, yatırımları kapsamında farklı taşıma modlarını birbirine bağlayan altyapısını da geliştiriyor.

Şirket, hava ve kara yolu taşımacılığı arasındaki süreçlerde hızı artırmak ve belirli sıcaklık gerekliliklerini kesintisiz korumak amacıyla 27 sıcaklık kontrollü çapraz sevkiyat tesisini devreye alıyor. Tayvan’daki teknoloji destekli lojistik merkezi ile Güney Kore’de genişletilen Incheon hava kargo merkezinde kullanılan gelişmiş otomasyon teknolojileri de işlem kapasitesini ve hızını artırıyor.

Amsterdam’daki UPS Supply Chain Solutions tesisi ise yük taşımacılığı, gümrükleme ve soğuk zincir çözümlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Asya-Pasifik bölgesinde artan talebe paralel olarak Asya içi hava yolu ağında kapasite ve hız artırılırken, Paris-Hong Kong ve Shenzhen-Sidney arasında haftada beş uçuş gerçekleştiriliyor. Bu yatırımlarla sağlık hizmetleri, teknoloji, endüstriyel üretim ve otomotiv başta olmak üzere yüksek büyüme gösteren sektörlerin küresel ticaret bağlantılarının desteklenmesi hedefleniyor.

Avrupa’nın kara yolu ağında daha hızlı bağlantı

UPS’in yatırımları Avrupa operasyonlarında da müşterilere daha hızlı ve esnek hizmet seçenekleri sunuyor. Şirketin entegre kara yolu ağı Avrupa kıtasındaki tüm adreslere ulaşırken, sekiz önemli pazarda cumartesi teslimatı gerçekleştiriliyor.

Asya-Pasifik’te ise UPS’in IATA CEIV Pharma sertifikalı tesis ağı, yüksek değerli ve zaman açısından kritik gönderilerin daha yüksek görünürlük ve kontrolle taşınmasına imkân sağlıyor. Kanada’da konut adreslerine otomatik cumartesi kara yolu teslimatı ve ticari adreslere isteğe bağlı cumartesi teslimatı sunulurken, Kuzey Amerika Hava Kargo kapasitesine yapılan yatırımlarla Meksika bağlantılı ağır hava kargo hizmetleri de genişletiliyor.

Karmaşık tedarik zincirlerinde uçtan uca kontrol

UPS’in yatırımları, şirketlerin büyüme süreçlerinde karşılaştıkları lojistik ve ticaret kaynaklı karmaşıklıkların yönetilmesine de katkı sağlıyor. Küresel akıllı donanım teknolojileri şirketi Anker de UPS’in entegre lojistik ağından yararlanan şirketler arasında bulunuyor.

Anker Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkanı Adam Liu, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“UPS yalnızca ürünlerimizi taşımamıza yardımcı olmadı. Taşımacılık, gümrükleme ve ticaret alanlarındaki uzmanlığını bir araya getirerek büyümeyle birlikte karşılaştığımız zorlukları yönetmemize de destek oldu. Üretim ağımızı genişlettikçe yeni ticaret gereklilikleri, yeni pazarlar ve çok daha fazla karmaşıklıkla karşı karşıya kaldık. UPS, süreç boyunca riskleri yönetirken büyümemizi güvenle sürdürebileceğimiz konusunda bize güven verdi.”

UPS, küresel ağındaki yatırımlarla sınır ötesi ticareti işletmeler açısından daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket; hava ve kara yolu taşımacılığı, gümrükleme, dağıtım, soğuk zincir, gerçek zamanlı takip ve proaktif izleme yetkinliklerini entegre ederek işletmelerin yeni pazarlara açılmasını, tedarik zincirlerini yeniden dengelemesini ve olası aksamalara karşı dayanıklılıklarını artırmasını destekliyor.