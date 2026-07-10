Bakanlık ekipleri, özellikle depozito katılım bedelinin ürün fiyatlarına doğru ve şeffaf şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını incelerken, tüketiciyi mağdur eden haksız fiyat artışlarına karşı idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Artan şikayetler denetimi beraberinde getirdi

Çevrenin korunması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve kaynakların verimli kullanılmasını hedefleyen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında belirli plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde Depozito Katılım Bedeli uygulanıyor. Tüketiciler, depozitolu ambalajları iade ederek ödedikleri depozito bedelini geri alabiliyor.

Ancak son günlerde uygulama kapsamındaki ürünlerde fiyatların yükseldiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, başta ambalajlı sular olmak üzere depozitolu içeceklerin raf etiketleri ile kasa fiyatları tek tek kontrol ediliyor.

Denetimlerde;

Depozito katılım bedelinin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığı,

Raf ve kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı,

Tüketiciyi yanıltabilecek fiyatlandırmaların bulunup bulunmadığı,

Depozito bedelinin şeffaf biçimde gösterilip gösterilmediği inceleniyor.

Haksız fiyat artışlarına idari yaptırım uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, denetimlerde maliyet artışını aşan ve tüketiciyi mağdur eden fiyat artışlarının haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Bakanlık, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurgularken, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.