Serbest tüketici sayısı yüzde 358 arttı

EPDK'nin yayımladığı verilere göre, kademeli tarife uygulaması öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, uygulamanın ardından yüzde 358 artışla 860 bin 207'ye ulaştı. Böylece Türkiye'deki tüm elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 1,66'sını serbest tüketiciler oluşturdu.

Özellikle yaz aylarında klima kullanımının yoğun olduğu Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar dağıtım bölgelerinde serbest tüketici modeline ilginin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Elektrik şirketi değiştirmek mümkün

Serbest tüketici sistemi sayesinde vatandaşlar, yalnızca yaşadıkları bölgedeki görevli tedarik şirketine bağlı kalmak zorunda değil. Tüketiciler, Türkiye genelinde faaliyet gösteren perakende elektrik şirketlerinden kendileri için en uygun teklifi sunanı seçerek elektrik tedarik sözleşmesi yapabiliyor.

Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan bir abone, bulunduğu bölgedeki şirket dışında Bursa, Diyarbakır veya başka bir ilde faaliyet gösteren bir elektrik tedarikçisiyle de anlaşma yapabiliyor.

Kademeli tarife etkili oldu

Konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) tüketimin aşılması halinde devlet destekli düşük tarifeden çıkılarak elektriğin gerçek maliyetine yakın fiyatlar uygulanıyor. Bu durum, yüksek tüketim yapan abonelerin daha avantajlı fiyat arayışına girmesine neden oldu.

Serbest tüketici modeli de bu noktada alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, şirketlerin sunduğu tekliflerin farklı fiyatlandırma yöntemleri içerebildiğini, bu nedenle sözleşme koşulları ve birim fiyatların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Her şirket farklı teklif sunabiliyor

Elektrik tedarik şirketleri tüketicilere sabit fiyatlı tarifelerin yanı sıra piyasa fiyatlarına endeksli farklı seçenekler de sunabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin teklifleri karşılaştırarak kendileri için en uygun sözleşmeyi tercih etmeleri önem taşıyor.

2026 yılı için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenirken, piyasadaki rekabetin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla abonenin alternatif elektrik tedarikçilerine yönelmesi bekleniyor.