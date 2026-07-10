Hazır giyim sektöründe kalite, zamansız tasarım ve köklü marka mirasını çağdaş bir yaklaşımla buluşturan Karaca Giyim, büyüme hedefleri doğrultusunda kurumsal ve pazarlama iletişimi süreçlerini tek çatı altında yönetmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Kurumsal ve Pazarlama İletişimi Direktörlüğü görevine getirilen Vildan Yıldırım, markanın iletişim stratejilerine liderlik edecek.

Yıldırım, yeni görevinde Karaca Giyim'in kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Marka konumlandırması, kurumsal itibar yönetimi, tüketici iletişimi, medya ilişkileri, dijital iletişim, etkinlik yönetimi ve iç iletişim süreçlerini bütüncül bir bakış açısıyla yönetecek olan Yıldırım; markanın hedef kitlesiyle kurduğu bağı güçlendirecek iletişim çalışmalarına öncülük edecek.

Karaca Giyim'in 110 yılı aşkın marka mirasını geleceğe taşıyacak iletişim vizyonunun oluşturulmasında aktif rol üstlenecek olan Yıldırım, markanın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm iletişim faaliyetlerinin stratejik olarak planlanması ve yönetilmesini sağlayacak.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Vildan Yıldırım, kariyeri boyunca hazır giyim, perakende, teknoloji ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren önemli markalarda; kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, marka yönetimi, etkinlik ve sponsorluk alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Marka itibarı, entegre pazarlama iletişimi, müşteri deneyimi ve kurumsal iletişim alanlarında kapsamlı deneyime sahip olan Yıldırım, son olarak pazarlama, kurumsal iletişim ve iç iletişim süreçlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2024 yılından bu yana Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) üyesi olan Vildan Yıldırım, yeni görevinde Karaca Giyim'in kurumsal ve pazarlama iletişimi faaliyetlerini tek çatı altında yöneterek markanın iletişim stratejilerine yön verecek.