Beştepe'de sergilenen tarih, kültür ve devlet geleneğini yansıtan ayrıntılar, diplomasi çevrelerinde ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Zirve kapsamında liderlerin karşılandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehteran, yeniçeri kıyafetleri, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar, atlı birlikler ve Türk mutfağından seçilen ikramlar, Türkiye'nin kültürel mirasını ön plana çıkaran unsurlar olarak öne çıktı. Yerli üretim TOGG araçlarının da protokolde kullanılması, Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanındaki iddiasının simgelerinden biri olarak değerlendirildi.

Miçotakis'e "Ceddin Deden" Marşı Dikkat Çekti

Zirvenin en çok konuşulan anlarından biri ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında yaşandı. Mehter takımının, Miçotakis ve eşi yürürken "Ceddin Deden, Neslin Baban" marşını seslendirmesi sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. O anlar özellikle Yunan basınında geniş yer bulurken, uluslararası medyada da zirvenin en dikkat çekici görüntülerinden biri olarak servis edildi.

22 Yıl Sonra Dikkat Çeken Tarihi Fotoğraf

Zirvede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tüm liderleri ve eşlerini Beştepe'de ev sahibi olarak karşılaması oldu.

Bazı yorumlarda, 2004 yılında İstanbul'daki NATO Zirvesi döneminde yaşanan tartışmalar hatırlatılarak bu görüntünün sembolik bir anlam taşıdığı değerlendirildi. Ancak bu yorumlar resmi açıklamalara değil, siyasi değerlendirmelere dayanıyor.

Tarih, Kültür ve Devlet Geleneği Tek Karede

Uzmanlara göre Türkiye, NATO Zirvesi'nde yalnızca diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapmakla kalmadı; devlet protokolünü kültürel unsurlarla birleştirerek uluslararası kamuoyuna güçlü bir görsel mesaj verdi. Mehter marşları, tarihî semboller, milli ürünler ve geleneksel devlet törenleriyle hazırlanan organizasyon, Türkiye'nin tarihine ve kültürel kimliğine yaptığı vurgunun en somut örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Zirve sonunda dünya medyasında en çok paylaşılan kareler arasında Beştepe'deki karşılama töreni, aile fotoğrafı ve mehter gösterileri yer aldı. Diplomasi uzmanları, bu tür sembollerin uluslararası zirvelerde ülkelerin "yumuşak güç" (soft power) unsurlarını sergilemesinde önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.