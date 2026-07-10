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Soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Ahmet Faruk Karslı, güvenlik güçlerince yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Karslı'nın emniyetteki adli işlemleri devam ediyor.

Başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararına yönelik itirazı haklı bularak Ahmet Faruk Karslı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul'da Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2026 tarihinde görülen duruşmada verdiği tahliye kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üst mahkemeye taşındı.

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, hakkında verilen tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı sonrası Karslı'nın adli işlemleri yeniden başlatıldı.

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