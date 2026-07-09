MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi doğrultusunda bedelli askerlik ücretinin güncellendiğini duyurdu.

2026 yılının ilk yarısında 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik bedeli, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 56 bin 292 lira 30 kuruş yükselerek 472 bin 653 lira 60 kuruşa çıktı.

Başvurular Başladı

Tuğamiral Aktürk, yeni ücret tarifesinin yürürlüğe girdiğini belirterek, bedelli askerlik başvurularının 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yapılabildiğini ifade etti.

MSB'den Gündeme İlişkin Açıklamalar

Basın toplantısında yalnızca bedelli askerlik değil, güvenlik ve savunma alanındaki gelişmeler de değerlendirildi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınır güvenliği kapsamında ise 316 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ayrıca, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine kurulan 240 metrelik yüzer köprünün 10 Temmuz'da hizmete açılacağı bildirildi.

Savunma sanayi alanında ise Kara Kuvvetleri envanterine TB-3 SİHA, Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT), 7,62 mm piyade tüfekleri ve silah taşıyıcı araçların dahil edildiği, MKE tarafından geliştirilen BORAN obüsünün Arnavutluk'a ihracatı için de sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yeni bedelli askerlik ücretinin açıklanmasıyla birlikte, askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan yükümlüler için başvuru süreci de resmen başlamış oldu.