Aydın, zirvenin sadece diplomatik açıdan değil, Türkiye'nin uluslararası eğitim markasına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Haber Metni

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasını tarihi bir başarı olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte üstlendiği kritik rolü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Gururluyuz;

Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak tarihi bir sorumluluğu millî iradesi, stratejik gücü ve kararlı duruşuyla bir kez daha üstlenmiştir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ankara’da gerçekleşen bu zirve Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güven veren, caydırıcı gücüyle denge kuran, mazlumun yanında duran ve barıştan yana güçlü irade ortaya koyan büyük bir devlet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.



Askeri tecrübesi, savunma sanayiindeki millî hamleleri, stratejik aklı ve vatanına bağlı duruşuyla Türkiye; barışın, istikrarın ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Beştepe Külliye’de Liderleri karşılamasını baştan sona izledim. Törenin düzeni, disiplini, verilen mesaj ve asırlık tarihimizin öne çıkarılması hepimizi gururlandırdı.



Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun.



Güçlü Türkiye, güçlü millet, güçlü gelecek." YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik hamle: 16 yeni bölüm açılıyor İçeriği Görüntüle

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları, güçlü diplomatik duruşu ve stratejik vizyonuyla uluslararası güvenliğin önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, Beştepe'de gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin de devlet ciddiyetini ve Türkiye'nin köklü tarihini en iyi şekilde yansıttığını ifade etti.

"Türkiye'nin uluslararası eğitim markasına da katkı sağlayacak"

Binlerce yabancı öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olan Prof. Dr. Mustafa Aydın, NATO Zirvesi gibi küresel organizasyonların Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti.

Aydın, Türkiye'nin güvenli, güçlü ve diplomatik açıdan etkin bir ülke olarak öne çıkmasının, uluslararası öğrencilerin eğitim tercihlerinde de olumlu etkiler oluşturacağını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Aydın, böylesine büyük organizasyonların ülkenin marka değerini yükselterek eğitim turizmine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin eğitim alacakları ülkeleri seçerken akademik başarı kadar güvenlik, istikrar ve uluslararası prestiji de dikkate aldıklarını belirten Aydın, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin bu güçlü yönlerini dünyaya gösteren önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

Paylaşımını, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Güçlü Türkiye, güçlü millet, güçlü gelecek." sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması için her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.