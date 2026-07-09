Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılı ortasında dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olarak hesaplandı. En kalabalık ülke 1,46 milyar nüfusla Hindistan olurken, onu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Bu üç ülke tek başına dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Türkiye'nin çocuk nüfusu dünya ortalamasının gerisinde

Rapora göre dünya genelinde 0-17 yaş grubundaki çocukların nüfus içindeki payı ortalama yüzde 29,3 seviyesinde bulunurken, Türkiye'de bu oran yüzde 24,8 olarak gerçekleşti.

Buna karşın Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek çıktı. AB'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke İrlanda olurken, onu İsveç ve Fransa izledi.

Genç nüfus oranında da AB ortalamasının üzerinde

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı dünya genelinde yüzde 15,6 olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu oran yüzde 14,8 oldu. Böylece Türkiye dünya ortalamasının biraz altında kalmasına rağmen, AB üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler arasında yer aldı.

Yaşlı nüfus dünya ortalamasının üzerinde

65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payı dünya genelinde yüzde 10,4 seviyesindeyken, Türkiye'de bu oran yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

Buna rağmen Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, Avrupa Birliği ülkelerinin genel seviyesinin altında kaldı. AB'de en yaşlı nüfusa sahip ülkeler arasında İtalya, Portekiz ve Yunanistan öne çıktı.

Doğurganlık hızında dikkat çeken düşüş

Verilere göre dünya genelinde kadın başına ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2,24 olurken, Türkiye'de bu rakam 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, dünya ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı.

AB ülkeleri içinde en yüksek doğurganlık hızına Bulgaristan (1,74) sahip olurken, en düşük oran Malta'da (1,11) görüldü.

Yaşam süresi dünya ortalamasından yüksek

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılında dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 73,5 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye'de ise erkekler için beklenen yaşam süresi 75,5 yıl, kadınlar için ise 80,7 yıl olarak açıklandı. Her iki değer de dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Raporda ayrıca erkeklerde en uzun yaşam süresinin Monako, kadınlarda ise yine Monako başta olmak üzere Japonya ve Güney Kore'de görüldüğü belirtildi.

TÜİK'in paylaştığı veriler, Türkiye'nin nüfus büyüklüğü açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı sürdürdüğünü gösterirken; çocuk ve genç nüfus bakımından Avrupa'nın üzerinde, doğurganlık açısından ise dünya ortalamasının altında kalan demografik yapısına da dikkat çekti.