Denetimlerde Yüksek Teknoloji Kullanıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu denetimler kapsamında geçmişe dönük incelemeler hız kesmeden devam etti. Firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ve gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü gibi süreçlerde Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ileri analitik teknikler kullanıldı. Bu tekniklerle yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanlar tespit edildi.

Sonradan Kontrol Denetimlerinden 1,5 Milyar TL

2024 yılında 250 firma, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu. Bu denetimlerin sonucunda yaklaşık 1,5 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

İkincil Kontrol Denetimlerinden 5,3 Milyar TL

Gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü kapsamında ise 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 beyannamenin denetimi gerçekleştirildi. Bu süreçte yaklaşık 5,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı alındı.

Devlet Gelir Kaybının Önüne Geçildi

Bakanlık açıklamasında, “2024 yılında gerçekleştirilen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimleriyle usulsüz işlemler tespit edilerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmiştir. 2025 yılında da bu inceleme ve denetim faaliyetleri kararlılıkla devam edecek, haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek gereken yasal işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Denetimler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında da bu denetim faaliyetlerini sürdürerek hem usulsüz işlemleri engellemeyi hem de kamu gelirlerini artırmayı hedefliyor. Özellikle yüksek risk taşıyan işlemler ve firmalar mercek altına alınacak.