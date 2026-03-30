Yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla aldığı kararla İsrail ile tüm ticari faaliyetleri durdurduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda ihracat, ithalat, serbest bölge işlemleri ve transit ticaretin tamamen askıya alındığı, ayrıca Türk ve İsrail bayraklı hava ve deniz taşımacılığının da yapılmadığı belirtildi. Bakanlık, bu tarihten sonra İsrail ile bağlantılı herhangi bir gümrük beyannamesi ya da sevkiyatın kaydedilmediğini ifade etti.

Öte yandan Filistin’e yönelik ticari faaliyetlerin ise farklı bir çerçevede yürütüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Filistin’in liman ve gümrük altyapısının bulunmaması nedeniyle sevkiyatların İsrail’deki limanlar üzerinden gerçekleştirildiği, ancak bu işlemlerin yalnızca Filistin’e yönelik olduğu ve ilgili kurumların denetiminde yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda aylık yaklaşık 50-60 milyon dolar seviyesinde bir ticaret hacminin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail’e yaptığı aylık ortalama 600-700 milyon dolarlık ihracattan vazgeçtiğini, bu süreçte toplamda milyarlarca dolarlık ticari kaybın göze alındığını belirtti. Bu kararın, Filistin’e destek ve İsrail’e ekonomik baskı amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin’e yönelik insani yardımlarda öncü ülkeler arasında yer aldığı vurgulanarak, kamuoyunun resmi verilere dayalı açıklamalara itibar etmesi gerektiği ifade edildi.