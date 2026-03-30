Türkiye’nin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, New York’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğiyle dünya gündemindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu yıl "Gıda Atığı" temasıyla gerçekleştirilen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın yanı sıra BM üst düzey temsilcileri katıldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla bir dünya markası haline gelen hareketin ulaştığı noktayı değerlendiren Samed Ağırbaş, iki gün içinde 20’den fazla stratejik görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Sıfır Atık vizyonunun Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği en somut ve insani köprü olduğunu vurguladı.

“Bugün en acil ve çelişkili mesele gıda israfı”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, yaptığı konuşmada dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini, buna karşın yüz milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak bu durumun sadece ahlaki değil, aynı zamanda kritik bir iklim ve kalkınma meselesi olduğuna dikkat çekti. Küresel gıda israfının sadece yüzde 20 oranında azaltılmasıyla dünyadaki açlığın tamamen bitirilebileceğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık yaklaşımının üretimden tüketime kaynak kullanım biçimini kökten değiştiren en güçlü anahtar olduğunu ifade etti. Bugün zamanımızın en acil ve çelişkili meselelerinden birini ele almak üzere bir arada olduklarını vurgulayan Ağırbaş, “Sorunumuz gıda israfı. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda israf edilirken yüz milyonlarca insan hala açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bu sadece ahlaki bir mesele değil. Bu aynı zamanda küresel bir iklim ve kritik bir kalkınma meselesidir. Gıda kaybı ve israfı küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturmakta, toprağımız, suyumuz ve biyoçeşitliliğimiz üzerinde de dayanılmaz bir baskı kurmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sadece bir çevre meselesinin konuşmak için değil, insanlığın ortak vicdan muhasebesini yapmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Ağırbaş, yaşanan sürecin bir vicdan muhasebesi olduğunu dile getirdi. Ağırbaş, Türkiye’de başlayan Sıfır Atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulmasının gurur verici olduğunu söyleyerek tüm paydaşları 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.

“Türkiye’nin attığı adımlar yarının dünyasını şekillendirecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin insanlığın geleceğine sahip çıkmak ve doğaya saygıyı hatırlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin sıfır atık ve iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek. Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle, bu anlayışı bir politika değil, bir seferberlik olarak ele aldık. Sadece 2022 yılında yaklaşık 1 milyar ton gıda, yani toplam gıdanın yaklaşık 5’te 1’ini israf etmişiz. Sadece gıda israfının azaltılması bile çok yüksek etki bırakabilecek bir iklim çözümü olarak önümüzde duruyor.”

Bakan Murat Kurum, sıfır atığın bir tercih değil mecburiyet olduğunun altını çizerek Türkiye'de 205 bin noktada kurulan sistem sayesinde 74,5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığını ve 553 milyon ağacın kurtarıldığını belirtti. Bu başarıyı COP31 süreciyle küresel bir modele dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, iklim değişikliğine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin gıda israfını önleme konusundaki kararlılığını Antalya’da dünyaya ilan edeceklerini söyleyen Kurum, bugün atılan her adımın insanlığın ve dünyanın geleceğini belirleyecek birer öncü eylem olduğunu kaydetti.