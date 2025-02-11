Bakanlık ekiplerinin yaptığı son denetimlerde, bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından tehlikeli olduğu belirlendi. Bu ürünler arasında çocuk giyim ürünleri ve akıllı saat kordonu da yer aldı.

İşte Yasaklanan Ürünler

10 Şubat tarihli listeye göre, 3 ürün piyasadan toplatıldı. Yasaklanan ürünler şunlar:

Cmr marka "C-105 Model" akıllı saat kordonu, limit değerin üzerinde nikel içerdiği için yasaklandı.

marka "C-105 Model" akıllı saat kordonu, limit değerin üzerinde nikel içerdiği için yasaklandı. Tyess marka çocuk giyim ürününde, büzme ipinin ucunda bulunan üç boyutlu süslemeler nedeniyle sağlık riski olduğu tespit edildi.

marka çocuk giyim ürününde, büzme ipinin ucunda bulunan üç boyutlu süslemeler nedeniyle sağlık riski olduğu tespit edildi. Zeyno & Memo marka bebek tulumu, çıtçıtlarının güvenlik açısından sorunlu olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca, vatandaşların bu ürünleri satın almamaları ve tükettikleri takdirde derhal iade etmeleri gerektiğini belirtti.