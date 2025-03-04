Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5'lik bir düşüş anlamına geliyor. 2024 yılının Şubat ayında ihracat 21,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bolat, bu düşüşün nedenlerini takvim ve parite etkilerine bağladı. Takvim etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar, parite etkisinin ise 330 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, takvim etkisinin Mart ayında da devam edeceğini ve bu durumun ihracat üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağını kaydetti. Ayrıca, küresel ticaretin geleceği hakkında değerlendirme yaparak, ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik alacağı yeni kararların küresel ticarete olumsuz etkisi olacağını vurguladı.

İthalat Artışı ve Dış Ticaret Açığı

İthalat, Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında artarak 28,9 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, ithalat artışının özellikle doğalgaz fiyatlarındaki küresel artış ve altın ithalatındaki yükselişle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, dış ticaret açığı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 8,2 milyar dolar oldu.

Faiz İndirimi ve Ekonomik İyileştirme Adımları

Ticaret Bakanı Bolat, Merkez Bankası'nın Mart ayındaki faiz indirimine dair beklentilere de değindi. Olası bir faiz indiriminin ardından reeskont faizlerinde de bir indirim yapılmasının beklendiğini belirtti. Bolat, “Reeskont maliyetleri daha önce yüzde 35’ten yüzde 28,35’e düşürülmüştü. Merkez Bankası’nın faiz indirimi olursa, reeskont faizlerinde de bir miktar indirim olmasını umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni İhracat Destek Paketleri ve E-İhracat Platformu

Bakan Bolat ayrıca, Hazine destekli kefalet kredi programı kapsamında 36 milyar TL'lik yeni bir kefalet paketi hazırladıklarını duyurdu. Bu paket, özellikle İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ağırlıklı ihracatçılara yönelik olacak ve önümüzdeki bir iki hafta içinde uygulamaya başlanacak. Bakan Bolat, yeni ihracatçılar kazanmayı ve mevcut ihracatçılara yeni pazarlar bulmayı hedefleyen E-kolay ihraçta platformunun da hizmete girdiğini açıkladı.

Bu adımlar, Türkiye’nin dış ticaretinin güçlendirilmesi ve ihracatın artırılması amacıyla atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.