Son 9 ayın en yüksek ihracat artış oranının nisan ayında yakalandığını belirten Bolat, bu yılın ilk 4 ayında ihracatın 87 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin lojistik ve tedarik açısından güvenilir bir üs olduğunu yineleyen Bakan, "Gelecek aylarda da mal ve hizmet ihracatındaki artış temposunu devam ettireceğiz. 2024'ü 377 milyar dolarla kapattık, 2025 hedefimiz bu rakamı en az 390 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Son dönemde BAE, Japonya, Suriye, İtalya ve Libya gibi ülkelerle yapılan iş forumları ve ikili görüşmelerin bu hedeflere ulaşma yolunda önemli katkılar sunduğunu belirten Bolat, bu yıl 52 milyar dolarlık ihracat kredisi ve sigortası desteği planladıklarını ifade etti.

Diyarbakır’dan İhracata Güçlü Katkı

Bakan Bolat, konuşmasında Diyarbakır’ın ihracattaki performansına da özel olarak değindi. 2024 yılında yüzde 7,5’lik artışla 331 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrin, bu yılın ilk çeyreğinde 110 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artış yakaladığını söyledi. "Diyarbakır ithalatı düşük, ihracatı yüksek bir şehir. Her 1 dolarlık ithalata karşılık 2 dolar 61 sentlik ihracat gerçekleştiriyor" dedi.

Şehrin altyapısal gelişmelerine de dikkat çeken Bakan, Organize Sanayi Bölgesi’ne eklenen 385 hektarlık alan, Sur ilçesindeki konut ve ticari yapı projeleri ve Silvan Sulama Tüneli yatırımıyla Diyarbakır'ın sanayi ve tarımda yıldız bir şehir konumuna geldiğini ifade etti.

Kadın Kooperatiflerine Müjde

Toplantıda kadın girişimciler için de önemli açıklamalar yapan Bolat, kadın kooperatiflerine sağlanan hibe desteklerinin artırıldığını duyurdu. Başlangıç hibesi 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, personel desteği 538 bin liraya, fuar katılım desteği ise 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

Toplantıya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Başkanı Ömer İler ve çok sayıda meslek odası temsilcisi de katıldı.