Bakan Kurum, bu hafta 9 ilde daha kura çekimi yapılacağını belirterek, toplam 45 bin 909 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

Kurası tamamlanan konut sayısı 121 bini aşacak

Bu haftaki kura çekimleriyle birlikte bugüne kadar kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen projede kura süreci, 29 Aralık 2025’te başlamıştı. Üç haftalık süreçte, 18 Ocak Pazar günü Erzincan’da yapılan bin 760 konutluk kura çekimiyle birlikte toplam 75 bin 356 konutun kurası tamamlandı.

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da kura çekimleri gerçekleştirildi.

9 ilde kura heyecanı yaşanacak

19-25 Ocak haftasında kura çekimi yapılacak iller ve konut sayıları ise şöyle:

19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa – 13 bin 790

21 Ocak Çarşamba: Trabzon – 3 bin 734, Tokat – 3 bin 392

22 Ocak Perşembe: Amasya – 2 bin 601

23 Ocak Cuma: Manisa – 7 bin 459, Kastamonu – 2 bin 380, Sivas – 3 bin 904

24 Ocak Cumartesi: Aydın – 6 bin 973

25 Ocak Pazar: Giresun – bin 676

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreci devam ederken, her hafta binlerce aile daha ev sahibi olma heyecanı yaşıyor.